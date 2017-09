George Clooney, le ultime news ad oggi 5 settembre 2017. George Clooney ha presentato a ‘Venezia 74’, ‘Suburbicon’, il sesto film della sua carriera da regista, basato su una sceneggiatura degli anni Ottanta dei fratelli Coen. Il film, in cui è stato impegnato un cast di eccezione, Oscar Isaac, Julienne Moore, Matt Damon, Josh Brolin, è al tempo stesso un thriller, una commedia e una satira sociale. L’ambientazione è quella di una cittadina immaginaria, in cui si può realmente riconoscere Levittown in Pennsylvania, dove, negli anni Cinquanta, si trasferisce una famiglia afro-americana suscitando odio profondo negli abitanti di razza bianca.

Ma, mentre la preoccupazione maggiore di questi ultimi sembra essere quella di difendersi dai nuovi arrivati, in realtà nella rispettabile e apparentemente tranquilla casa di una famiglia americana si consuma un tragico evento che mette in luce una realtà fatta di violenza e di vendette.

Tanti nel film i riferimenti alla situazione degli Stati Uniti di oggi e lo stesso Clooney ha chiarito in conferenza stampa il rapporto tra la pellicola di cui è stato regista e l’attuale realtà del suo Paese: “Non volevamo sollevare polemiche né fare una lezione civica con Suburbicon, il nostro intento era far ridere ed essere cattivi ma è evidente che se vai negli Stati Uniti trovi un Paese che non è mai stato così arrabbiato, neppure nei tempi del Watergate”, ha dichiarato l’attore. Poi ha aperto ad una prospettiva per il futuro dicendo: “Io continuo a essere ottimista e a credere nelle giovani generazioni e nelle istituzioni ma quello che sta succedendo negli Stati Uniti necessita una profonda riflessione”.