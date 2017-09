Grande Fratello Vip 2017: le prime polemiche. Nell'occhio del ciclone Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez

Grande Fratello Vip: le prime polemiche contro Giulia De Lellis. Il Grande Fratello Vip prenderà il via con la seconda stagione lunedì 11 settembre 2017. Il cast è già del tutto completo, reso ufficiale da una foto pubblicata da TV Sorrisi e Canzoni, a parte qualche ingresso che si avrà nel corso del programma. A prendervi parte ci sarà anche Giulia De Lellis, la bella fidanzata di Andrea Damante. L’ex corteggiatrice è già stata protagonista di alcune polemiche. La ragazza, che ha aperto un proprio canale YouTube ove dispenda consigli beauty e nei suoi scatti social si evince la sua passione per la moda, è stata definita come esperta di tendenza e il popolo della rete non è apparso molto d’accordo.

Grande Fratello Vip: anche Jeremias Rodriguez nell’occhio del ciclone.

Altro concorrente che ha subito destato polemica è Jeremias Rodriguez, il fratello della nota showgirl argentina, Belen. Il ragazzo parteciperà in coppia con la terza sorella Rodriguez, Cecilia; i due gareggeranno come un unico concorrente, proprio come accaduto nella prima edizione per Asia Nuccetelli e la mamma Antonella Mosetti. Il ragazzo è stato definito un “tuttofare” e sui social molti utenti hanno chiesto come mai non si potesse definire semplicemente come “il fratello di Belen”.