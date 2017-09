Guida TV, i programmi tv di stasera martedì 5 settembre 2017 sulla Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di stasera martedì 5 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita di qualificazione per il mondiale 2018 Italia – Israele. Su Rai 2 andrà in onda il film Dirty Dancing, remake del celebre film con Jennifer Grey e Patrick Swayze. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Litigi d’amore. Il marito di Terry Wolfmeyer sparisce misteriosamente. La donna si ritrova da sola con quattro figlie grandi da gestire. Inizia a bere e trova conforto in un vicino di casa.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film La casa stregata, con Renato Pozzetto. Su Canale 5 vedremo la serie tv Il segreto di Marta. Marta ha la capacità di far guarire dalle malattie, ma quando non riesce a far guarire la moglie del Castellano del suo paese, è costretta a fuggire. Su Italia 1 andrà in onda il telefilm Chicago Med, con gli episodi dal titolo La fede nuziale e Tempismo. Stasera La7 trasmetterà In onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.