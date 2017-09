Il Segreto, la trama e le antipazioni della puntata del 5 settembre 2017: il funerale di Sol. Una nuova puntata della soap Il Segreto andrà in onda stasera, 5 settembre 2017, per il consueto appuntamento serale delle 18.45. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi. I funerali di Sol si sono svolti, ma ancora non è stato trovato il responsabile di questo terribile omicidio. Davvero in un primo momento ha sospetti nei confronti di tutti e accusa anche Lucas, poi capirà che il cognato condivide il suo stesso dolore ed i due si avvicinano molto. Chi sembra essere distante dalla vicenda è Carmelo, che trascorre tutto il suo tempo dedicandosi ad Adela, la donna cui ha ucciso il marito, e a suo figlio.

Il Segreto, la trama e le antipazioni della puntata del 5 settembre 2017: Hernando e Ismael soci d’affari.

Hernando, con grande stupore di Matias e di Camila, decide di lavorare con Ismael. Beatriz, dunque, avrà ancora la sua compagnia… La ragazza, intanto, peggiora: le cure di Matias non hanno funzionato, anche se Beatriz ha cercato di nasconderlo. Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto, Emilia è pedinata da un misterioso individuo. Chi sarà mai? Quest’uomo si rivela essere Severiano, il padre naturale di Maria. Cosa vorrà da Emilia dopo tutto questo tempo?