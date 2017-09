Meteo, le previsioni del tempo per i prossimi giorni: caldo mite, poi temporali sparsi. L’estate sta finendo: dopo lo scorso fine settimana di maltempo, le temperature in tutta Italia sono calate. Per questi primi giorni della settimana, però, godremo di un bel sole settembrino con temperature estive ma miti in tutta Italia. Prendere il sole sarà piacevole, e ci saranno serate fresche. Questa estate mite, però, durerà poco. Già nella seconda parte della settimana il meteo torna ad annunciare condizioni instabili che porteranno a temporali sparsi. Già dal 7 settembre, infatti, l’italia sarà colpita da una perturbazione atlantica.

Meteo, le previsioni del tempo dei prossimi giorni: tempo instabile almeno fino al 12 settembre.

Anche per il prossimo fine settimana il tempo non dovrebbe essere bello, ma soggetto a temporali sparsi, che accompagneranno l’estate verso la sua fine e daranno il benvenuto all’autunno. Le condizioni di maltempo potrebbero prolungarsi fino ai primi giorni della prossima settimana.