Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 5 settembre 2017. Michelle Hunziker si è lasciata coinvolgere dal marito, Tomaso Trussardi, nella passione per la Ferrari, che celebra quest’anno i 70 anni dalla sua nascita, e lo ha voluto accompagnare a Monza per tifare con lui al Gran Premio. Nonostante il Cavallino Rosso sia stato battuto dalla Mercedes, la conduttrice televisiva ha mostrato di essersi comunque divertita.”Una bella giornata con il mio amore e una delle sue passioni. Forza Ferrari! Buona domenica!!!”, ha scritto su Instagram.

E perché il suo Tomaso la sentisse più vicina, ha accettato di visitare i box, opportunità concessa a pochi, per provare l’emozione di vedere da vicino la ‘rossa’ più famosa d’Italia. I due sono apparsi felici e Michelle, che ha condiviso con i suoi follower la nuova esperienza, non è sembrata affatto pentita di aver accompagnato il marito all’Autodromo Nazionale di Monza. “Oggi vedo rosso!!! Che mezzo comunque… a me piace più tutta la preparazione prima della gara stessa! Che bravi i ragazzi ai box”, ha scritto la bionda Michelle mostrando un sincero entusiasmo per il mito del Cavallino Rampante.

Michelle Hunziker, il nuovo post su Instagram e le ultime news.

La bella Michelle ieri ha pubblicato un post su Instagram, a corredo di una sua immagine del 1995, in cui ha esortato i giovani ad inseguire i propri sogni e desideri nella vita, senza paure e con coraggio, quello che ha accompagnato anche lei nella sua vita. Questo il post:”Io nel 95…Un pensiero per te che hai 20 anni: sei molto giovane,stai cercando un posto nel mondo e sei pieno di insicurezze,come è giusto che sia! Ricordati che dalla tua hai l’orizzonte…devi permetterti di guardarlo e sognare anche se le cose ti sembrano impossibili. Fallo, non limitarti mai…se davvero desideri qualcosa,se hai individuato la tua direzione vai…cammina,prendi per mano chi guarda nella tua stessa direzione, ma non girarti mai se qualcuno cambia rotta e ti giudica…non lasciare che gli altri ti fermino solo perché non sono te.

Devi avere la forza e la determinazione di camminare qualche volta anche da solo,perché ci credi. Appena vedranno che sei davvero determinato si accoderanno tutti e un giorno ti daranno ragione. Ma non perché sei stato testardo ed egoico,bensì perché hai seguito il tuo cuore e hai avuto il grande coraggio di seguirlo. Non importa da dove vieni, non importa in che ceto sociale vivi,non importa la società in quale momento è attualmente. Ci sei tu, conti tu e i tuoi sogni! #millenials #forza #determinazione #sognare”.