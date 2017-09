Tagli capelli corti e medi autunno/inverno 2017-2018: la gallery con tutti i tagli da imitare!

Tagli capelli corti e medi autunno/inverno 2017-2018. Tra le tendenze tagli capelli Autunno Inverno 2017-2018 troviamo sempre protagonisti i tagli di capelli corti. Tanto amati dalle stars durante il periodo estivo, che hanno osato anche con rasature estreme e colorazioni eccentriche, torneranno in auge anche nella stagione autunnale. Molto gettonati saranno i pixie cut, con ciuffo laterale più lungo, che crea un pò di movimento nell’hair look, ed è comodo da gestire, ed anche con styling laccato tirato all’indietro, come la bellissima acconciatura sfoggiata dalla cantante Katy Perry su Instagram.

Tagli di capelli Autunno/Inverno 2017-2018: tutte le novità.

Tra i tagli capelli per l’autunno/inverno, le passerelle e backstage ci suggeriscono innumerevoli proposte, pensate per tutti i gusti e nondimeno per ogni tipo di capello. I tagli di capelli corti a spazzola continueranno a spopolare, sulla scia del trend che vuole hairstyle androgini e sbarazzini, ma non mancano neppure spunti interessanti per le amanti di tagli di capelli corti femminili e rasati.

La moda capelli dell’autunno-inverno 2017-2018 vedrà in primo piano scalature e tagli frastagliati, haircut cortissimi – specie se in stile boyish – onde vintage e riga in mezzo. Banditi i tagli di capelli alla pari e le linee geometriche e regolari. Anche il ciuffo scalato conoscerà una stagione fortunata, soprattutto in abbinata con lob e wob sfilatissimi.

