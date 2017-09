Una Vita, anticipazioni e trame del 5, 6, 7, 8 settembre 2017. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda da martedì 4 settembre 2017 a venerdì 8 settembre 2017. Humildad rivela a Teresa di essere coinvolta nei piani del marito per incastrare Cayetana. La donna corre ad avvertire l’amica, appena scarcerata. La perquisizione a casa di Cayetana non porterà a nessun risultato, quindi Mauro si infuria con Humildad, la quale però lo rassicura dicendogli di aver collocato il fermacarte proprio dove indicato. In realtà la donna ha rivelato a Teresa della finta prova piazzata in casa della Sotelo e la maestra ha provveduto a farla scomparire.

Una Vita, anticipazioni e trame del 5, 6, 7, 8 settembre 2017: il terribile incidente di Cayetana! Colpi di scena nelle puntate in onda questa settimana!

Teresa tenta di far riconciliare Cayetana e Humildad, invano. In cucina, durante uno scambio di vedute fra le due donne, ha luogo una terribile esplosione. Cayetana tenta di salvare Teresa, ma viene colpita da una trave caduta dal soffitto e sviene. Mauro sopraggiunge sul luogo e – dopo aver verificato le condizioni di Teresa – va alla ricerca di Humildad, anche lei in casa di Cayetana. Humildad esce indenne dall’incendio grazie all’intervento di Mauro. Intanto, Cayetana portata all’ospedale, verrà operata d’urgenza. L’intervento andrà bene ma secondo il medico a causa delle ustioni riportate rimarrà sfigurata…