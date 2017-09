Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News Trono Classico e Gay – «Luca e Soleil, ‘Against All Odds’!» E chiudiamo le nostre anticipazioni di U&D dalla prima registrazione delle puntate del Trono Classico e Gay con un momento magico, con il romantico filmato dedicato a Luca e Soleil: si sono scelti la primavera scorsa e vivono da quattro mesi la loro storia d’amore, contro ogni previsione e pronostico! Oggi tornano per salutare e raccontare che tutto va a meraviglia, Maria fa all’ex tronista gli auguri per il suo prossimo impegno televisivo e lui sottolinea che Soleil gli è vicina e lo rassicura anche in questo.

Uomini e Donne Anticipazioni e News Trono Classico e Gay – «Selvaggia è con Soleil ed è irremovibile con Francesco!»

Le anticipazioni di U&D Trono Classico mostrano che l’applauso del pubblico è tiepido, così Gianni fa notare che questo è perché avrebbero voluto che Luca scegliesse Giulia! Ma Selvaggia non cambia idea, Luca le ricorda che durante una serata non ha fatto altro che parlargli bene di Soleil e che a lei tiene molto, lo sostiene anche Maria ma secondo Gianni chi è cambiato è proprio lei, Tina la difende, secondo lei “ha resistito finché ha potuto, poi si è arresa” la discussione si accende, Francesco non sa se è ancora innamorato, e Selvaggia non torna sui suoi passi!