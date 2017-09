Uomini e Donne: ospiti in studio Valeria e Alessio di Temptation Island e Giulia De Lellis

Uomini e Donne, le ultime news: ospiti in studio Valeria e Alessio. Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, sta per iniziare con una nuova edizione; tutti gli occhi dei telespettatori sono puntati sul trono over e sui nuovi quattro tronisti del trono classico. Ma oltre a loro ci saranno anche molti ospiti provenienti direttamente dal programma estivo di Temptation Island. Se giovedì 31 agosto 2017, sono stati ospiti Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, con molta probabilità la prossima coppia ospite in studio sarà quella formata da Valeria Bigella e Alessio Bruno; i due sono stati una tra le coppie più controverse del reality dell’estate, tanto che alcune voci sospettavano che i ragazzi si fossero definitivamente lasciati.

Uomini e Donne, le ultime news: ospite in studio anche Giulia De Lellis.

Altro ospite molto atteso potrebbe essere la bella Giulia De Lellis; la fidanzata di Andrea Damante. L’ex corteggiatrice potrebbe essere invitata dalla padrona di casa a ridosso dell’entrata nella casa del Grande Fratello Vip.