Uomini e Donne: Sonia Lorenzini sul red carpet e il suo incidente hot

Uomini e Donne, le ultime news: Sonia Lorenzini e il suo incidente hot. Si è dato il via alla 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e sono moltissime le star che ogni giorno calcano il red carpet con i loro look più glamour e sofisticati. Anche quest’anno non sono mancate quelle che hanno osato con scollature vertiginose come Emma Marrone e Cristina Parodi e, complice il vento, ci sono stati alcuni piccoli incidenti hot che hanno movimentato il tappeto rosso. Tra le varie celebrità era presente anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, accompagnata dal suo fidanzato, l’ex corteggiatore Emanuele Mauti. L’ex tronista ha preso parte alla prima del film “Una famiglia”, diretto da Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel.

Uomini e Donne, le ultime news: il look di Sonia Lorenzini.

Durante la calcata sul red carpet la Lorenzini è stata protagonista di un piccolo incidente hot nel quale il vertiginoso spacco del suo lungo abito a righe bianche e rosa firmato Stefano De Lellis con un corpetto simile a una camicia, una grossa cintura in vita decorata con delle pietre preziose colorate ha mostrato più di quanto sia consentito. Per completare il tutto, ha scelto dei sandali con il tacco dorati, una pochette nera con delle pietre variopinte e ha tenuto i capelli legati in una coda laterale. I riflettori, però, sono stati puntati solo sulle sue parti intime in bella mostra, tanto che nelle ultime ore stanno facendo il giro del web. Quello che in molti si chiedono è: sarà stato un caso oppure una trovata messa in pratica di proposito per far parlare di sé e del tatuaggio hot.