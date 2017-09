Cherry Season – La Stagione del Cuore – 2, Anticipazioni e trame delle puntate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2017 – Secondo le anticipazioni di Cherry Season 2, Oyku non vuole per tutto l’oro del mondo rinunciare al lavoro offertole dalla Zerdecal, quindi si va in azienda per parlare direttamente con il responsabile, il quale decide di mandare avanti tutti gli ordine dell’Atlantis, con gran meraviglia della stilista, Nel frattempo arriva il giorno del compleanno di Mete, e il ragazzo sarà molto combattuto perché non sa se festeggiare il suo compleanno con i suoi amici di sempre o in compagnia di Naz.

Cherry Season 2 Anticipazioni e trame di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2017 – «È maretta tra i coniugi Dinçer!»

Le anticipazioni di Cherry Season 2 dicono che non viene organizzata alcuna festa per Mete e dunque il ragazzo decide di trascorrere il giorno del suo compleanno in compagnia della fascinosa Naz. Gli amici tuttavia lo colgono in compagnia del “nemico” e sale la tensione. Naz inoltre fa una rivelazione che provoca un’accesa discussione tra Oyku e il marito. La figlia di Nazmi dice, infatti, che la Zerdecal ha accettano l’ordine dell’Atlantis solo perché Ayaz l’ha corrotta con un ‘regalo’ di centomila euro. Oyku, delusa da Ayaz, va su tutte le furie!