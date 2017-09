Festival Cinema Venezia 2017: ecco i look delle star sul red carpet

Festival Cinema Venezia 2017: i look delle star sul red carpet. Giunti alla 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2017 e molte star hanno calcato il tappeto rosso con look diversi e molto eleganti. La bellissima attrice italiana Anita Caprioli ha calcato il red carpet indossando un abito a sottoveste in pizzo della collezione Atelier Emé a cui ha abbinato i gioielli della collezione Possession di Piaget. Greta Scarano ha indossato un abito con stampa floreale Hilfiger Collection della collezione primavera estate 2017. Isabella Ferrari sul red carpet del film “Diva!” ha indossato un abito sottoveste in velluto nero con profili in pizzo e dettaglio in cristalli, mini Dionysus in velluto nero, sandali a tacco alto in pelle nera e argento con applicazione floreale, occhiali da sole cat eye con cristalli rosa. A completare il look anelli Gucci.

Festival Cinema Venezia 2017: Donatella Finocchiaro sceglie Faconeri.

Donatella Finocchiaro ha scelto un outfit della collezione Falconeri. L’attrice, dalla bellezza mediterranea, ha indossato al photocall della presentazione del film ‘Nato a Casal di Principe’, che la vede tra i protagonisti, una camicia realizzata in seta crêpe de chine stampata con chiusura a bottoni abbinata alla gonna in lana con lavorazione punto stoffa impreziosita da un dettaglio diagonale.