George e Amal Clooney, le ultime news. Per la prima volta papà George parla dei suoi gemelli, nati il 6 giugno scorso, avuti dalla moglie Amal. Durante la presentazione di ‘Suburbicon’, racconta come, nonostante abbiano soltanto 12 settimane, stiano cominciando a mostrare ciascuno il proprio carattere.Ha sottolineato che sono molto diversi l’uno dall’altro e del maschio ha detto: “Alexander è già un teppista. Già si siede e mangia, letteralmente”. Poi, ha chiesto conferma all’amico Matt Damon che gli sedeva accanto e che gli ha risposto: “Sembra in grado di rimbalzare verso qualche posto di Hollywood”.

George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 6 settembre 2017.

Descrivendo il carattere della piccola Ella, George ha fatto sapere: “Ella invece è molto elegante. Somiglia ad Amal, grazie a Dio”. L’occasione è stata propizia per svelare anche come lui e Amal abbiano scelto i nomi dei pargoletti. “Abbiamo riflettuto sul fatto che questi bambini saranno tenuti sempre d’occhio e volevamo dar loro una pausa da questo almeno con i nomi, scegliendone due normali. Non abbiamo avuto grande ispirazione: non sono stati scelti per Alessandro Magno e Ella Fitzgerald!”, ha confessato. E questa volta l’amico Matt gli ha fatto una domanda: “Per Alexander Hamilton?”. E Clooney ha risposto sorridendo: “Sì, per Alexander Hamilton!”.