Grande Fratello Vip 2017: altri due nuovi concorrenti potrebbero fare il loro ingresso nella Casa

Grande Fratello Vip: una nuova concorrente della Casa. La seconda edizione del Grande Fratello vip 2017 sta per partire. Il cast è molto variegato e composto da 15 partecipanti ma autori hanno già in mente un nuovo nome che potrebbe creare scompiglio da metà gioco: si tratta della modella Ivana Mrazova. La ragazza, come rivela Tv Sorrisi & Canzoni, conosciuta in Italia per essere stata la valletta del Festival di Sanremo 2012, dovrebbe entrare in Casa a programma iniziato. Quell’avventura è iniziata male per la ragazza che, a causa di alcuni problemi di salute, è stata costretta a saltare la prima serata della kermesse. All’epoca è stata dunque sostituita da Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez (che proprio in quell’occasione ha fatto scandalo per la famosa farfallina), già vallette l’anno prima.

Grande Fratello Vip: ballottaggio tra Andrea Offredi e Ivana Mrazova?

La modella ceca vive a Milano e dice di essere una persona matta e curiosa, un po’ lunatica e permalosa, ma sincera e divertente. Insomma, un mix perfetto per il reality. Fisicamente è molto simile a Soleil Sorge. Ci sarà da preoccuparsi? Nei giorni scorsi è spuntato fuori anche il nome di Andrea Offredi. “Il modello ed ex tronista di Uomini e Donne potrebbe arrivare a sorpresa a Cinecittà. Forse – si dice – a programma già iniziato, per portare un po’ di scompiglio all’interno dello show” ha rivelato il magazine Vero. Che il ragazzo sia forse in ballottaggio con Ivana? Chissà… non resta che attendere l’inizio della trasmissione, fissato al prossimo lunedì 11 settembre.