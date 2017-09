Grande Fratello Vip 2017: le dichiarazioni dei fratelli Rodriguez. Belen preoccupata

Grande Fratello Vip: Belen Rodriguez si dice preoccupata per il fratello nella Casa. Dal prossimo lunedì potremo vedere le avventure dei reclusi noti nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto per la seconda volta da Ilary Blasi. I due fratelli di Belen, Jeremias e Cecilia Rodríguez, gareggeranno in coppia nella seconda edizione del Grande Fratello Vip. Se per lui è il vero debutto in tv, lei ha già provato a seguire le orme della sorella tra campagne pubblicitarie e partecipazione ad altri show o reality televisivi. La sorella dei due Belen Rodríguez ha fatto sapere di essere un po’ preoccupata per Jeremisas, nuovo al mondo dello spettacolo e soprattutto delle meccaniche che si nascondono dietro a un reality, cosa che invece Cecilia ha già affrontato con diverse apparizioni in tv e soprattutto con la sua avventura in Honduras nell’Isola dei Famosi gestione Marcuzzi.

Grande Fratello Vip: le dichiarazioni dei fratelli Rodriguez.

Molto probabilmente non mancherà l’arrivo di Belen in casa per sostenere i parenti. Intervistati dal Tv Sorrisi e Canzoni, i due fratelli hanno rilasciato dichiarazioni distinte. Jeremias ha affermato: “Partecipo al Gf Vip perché sono fratello della numero uno e mi sembra una bella esperienza. Mi mancherà la mia famiglia. Non sono mai stato rinchiuso, per questo mi spaventa perdere la possibilità di fare quello che voglio in ogni momento. Sono un’anima libera. Ho paura anche di essere giudicato senza che conoscano la mia vita e di trovare persone che abbiano voglia di rovinare ogni momento. Forse il mio modo di vedere la vita infastidirò gli altri concorrenti, mentre apprezzeranno la mia trasparenza e il mio modo di proteggere ciò che mi circonda”. Cecilia ha aggiunto: “Sono famosa perché mia sorella ci ha dato visibilità. Avevo giurato a me stessa che non avrei mai più partecipato a un reality show, però è sempre un modo per mostrare chi sono veramente. Ora vivo a Milano, da poco, con mio fratello. Nella Casa mi mancherà Aspirina, il mio cane. Dormiamo sempre assieme ed è la mia ombra. Mi spaventa non avere il controllo di nulla, la noia, la maleducazione, il poco rispetto. Saremo in tanti e ognuno con abitudini diverse. Se non ci verremo incontro sarà durissima. Agli altri darà fastidio il mio fregarmene di cose senza senso, mentre apprezzeranno il fatto che vivo e lascio vivere”.