Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 6 settembre 2017: il ricatto di Severiano. Nuove avvincenti trame aspettano i fan della soap Il Segreto in onda domani, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 18.45. Nelle precedenti puntate abbiamo assistito al ritorno di Severiano, che ha incontrato Emilia. La locandiera mette subito le cose in chiaro: non gli darà i soldi che lui lei ha chiesto. Severiano, però, sa come ottenere ciò che vuole, e minaccia Emilia di rivelare dove si nasconde Maria.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 6 settembre 2017: Lucas sospetta di Carmelo.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, in onda oggi, mercoledì 6 settembre 2017, ci saranno nuovi scontri tra Matias e Ismael. L’oggetto della discordia tra i due non è più solamente Beatriz. Matias e Ismael hanno un acceso scontro anche sul piano professionale. Sia Matias che Rogelia guardano con sospetto il nuovo arrivato, ma Hernando sembra non accorgersi di nulla. Carmelo, intanto, continua ad essere molto distaccato, come se il funerale di Sol non gli importasse. Lucas inizia a nutrire dei sospetti nei confronti di Carmelo: che sia stato lui ad uccidere Sol?