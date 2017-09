Il Segreto, le anticipazioni ed il cambio di programmazione: tornano gli episodi serali

Il Segreto, le anticipazioni ed il cambio di programmazione su Canale 5. L’estate sta finendo, e cambia nuovamente la programmazione Mediaset. Con l’estate, la soap Il Segreto è stata spostata dal consueto appuntamento delle ore 16.10 ad un orario pre serale: la soap in questi mesi è stata infatti trasmessa alle 18.45. Il Segreto da lunedì prossimo, 11 settembre 2017, tornerà ad essere trasmesso alle ore 16.10, subito dopo l’appuntamento con Uomini e Donne e con il daytime del Grande Fratello Vip 2017, che partirà anch’esso lunedì 11. Le novità, però, non finiscono qui. Per gli appassionati della soap Il Segreto c’è in serbo anche un’altra notizia: da venerdì 15, infatti, torneranno ad essere trasmesse le puntate serali della soap.

Anticipazioni Il Segreto: cosa vedremo in autunno.

Vediamo ora, secondo alcune anticipazioni ufficiali, cosa vedremo nel prossimo autunno. Già in queste puntate stiamo capendo che qualcosa tra Matias e Beatriz non sta andando nel verso giusto: la ragazza sembra essersi presa una cotta per Ismael, il socio del padre, e Matias è molto geloso. A peggiorare le cose sarà l’arrivo, in autunno, di Marcela, la futura fiamma di Matias. Se daremo il benvenuto a due nuovi personaggi, Julieta e Saul, dovremo dare addio a Severo, che morirà durante la guerra civile.