Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 6 settembre 2017. A grande richiesta, dopo aver pubblicato un post su Instagram dedicato ai ventenni, che ha riscosso un’enorme successo tra i followers, la bella conduttrice Michelle Hunziker ne ha voluti pubblicare altri due, uno per i trentenni ed uno per i quarantenni, sempre a corredo di due foto sue, una appunto del 2007 quando aveva 30 anni ed un’altra col marito Tomaso Trussardi, relativa al suo quarantesimo compleanno, festeggiato pochi mesi fa. Il primo post è quello per i trentenni e recita così: “Per te che hai 30 anni: Se in questi 10 anni hai seminato bene, non hai perso tempo, hai ascoltato il tuo cuore, avrai sicuramente vissuto intensamente, sarai caduto molte volte, ti sarai fatto anche molto male, hai preso atto di quanto il mondo sappia essere crudele talvolta, ma ti sei fortificato! Hai capito che tutto quello che ti accade è direttamente riconducibile alle tue scelte. Non importa se sono giuste o sbagliate, anzi non esistono quelle sbagliate, perché sopratutto quelle ti hanno portato alla persona che sei oggi.

Adesso dovresti aver già raccolto qualche bella soddisfazione a questa età…sicuramente inizierai ad avere il desiderio come è capitato a me,di creare qualcosa che possa aiutare gli altri. Ognuno con le sue possibilità, ma secondo me nella vita ad un certo punto senti la necessità fortissima di fare del bene! Questa tappa di regalerà tantissime soddisfazioni nel cuore. Ogni volta che qualcuno sta meglio grazie a qualcosa che hai fatto tu, ti dona una sensazione indescrivibile…qui cresci davvero. Se sei già genitore sei fortunato!!! I figli non rappresentano mai un ostacolo, mai un freno, mai un blocco! Sono la vera Benedizione di un’esistenza ed è un modo per essere “eterni” nella accezione poetica del termine. Quando hai dei figli le priorità della tua vita cambiano e diventi più forte, perché non sei più concentrato solo su te stesso, bensì su qualcuno da accudire. Questo ti dona la forza di fare meglio, di essere migliore e di raggiungere i tuoi obbiettivi avendo il “focus” su quel meraviglioso essere che hai creato con la persona che ami! Se non li hai ancora o li farai o deciderai di mettere a disposizione la tua vita a qualcos’altro! Ci sono milioni di modi per accudire qualcuno e sentirsi genitori anche se magari non puoi esserlo. Quindi anche in questo caso non perderti mai d’animo perché ogni percorso,ogni vita è speciale nella sua unicità! #trentenni #futuro ( grande Baudo) #pippobaudo”.

Il post su Instagram di Michelle Hunziker dedicato ai quarantenni.

Il secondo per i quarantenni, a corredo dell’immagine con il marito, recita così:”therealhunzigramMi avete chiesto in tanti la parcondicio per i 40 enni…io nel 2017! Per te che ne hai 40: Ueillahhhhhh….mi viene da dire! Ma che bell’età!!! E non perché è la stessa mia…ma perché è davvero il momento della raccolta, della maturità…sai cosa desideri e hai i mezzi per scegliere. Non dipendi più da nessuno e le scelte che fai sono “quasi” sempre quelle che davvero vuoi tu e perché le hai decise tu nella piena consapevolezza. Hai dei punti fermi, ma ti puoi ancora divertire un mondo perché diciamoci la verità …sei in formissimaaaa! il divertimento cambia perché alla fine t’importa di passare del tempo di qualità con le persone, più che perdere del tempo prezioso nei locali dove la musica è a palla e non si sente un Kaiser di quello che l’altro dice…poi i 40 enni in Disco vanno bene se in Gruppo con amici una tantum…altrimenti fai la figura della “Milf” i del “Pilf” per non dire del “pirla” hahahahah! Mia nonna diceva sempre: Ogni melone ha la sua stagione!!! Scherzo! In realtà questa cosa è abbastanza soggettiva. L’importante è non avere rimpianti, rimorsi e andare avanti perdonandosi gli “errori” del passato che sono davvero serviti per avanzare! Ora la prossima didascalia sull’età la faccio però tra 10 anni! vi adorooooooo #love #40enniallariscossa @therealtrussardigram”.