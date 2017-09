Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco i tagli di capelli più belli per la prossima stagione

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco i trend per la prossima stagione. Inizia una nuova stagione e in molte donne si sa comincia a nascere il desiderio di voler cambiare la propria immagine. I tagli di capelli medi sono uno degli hair cut più richiesti. Facili da gestire, permettono di creare look diversi a seconda del mood. Per questo Autunno/Inverno torna in auge la chioma mossa dal’’effetto retrò: una rivisitazione del classico bob che si adatta bene a ogni viso. I tagli di capelli medi sono un’ottima opzione per chi ha questa forma del viso, infatti, le lunghezze medie, riescono a nascondere i tratti troppo squadrati. Le proposte per il prossimo autunno inverno soddisfano tutti i gusti e tutte le esigenze, dai tagli di capelli con frangia o senza, dal wob al bowl, dal medio scalato alle onde vintage.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: la mini frangia.

A fare capolino per la prossima stagione autunno/inverno 2017-2018 sarà la frangia cortissima e dritta che andrà a completare un taglio di capelli leggermente scalato. Perfetta sui capelli lisci, sta bene anche a chi ha i capelli leggermente mossi.