Tagli di capelli corti, bob, faux bob: il magnifico look di Amal Clooney! I tagli di capelli corti vedono in primo i tagli pixie cut, portati con styling liscio oppure acconciato con effetto sleek hair pettinato all’indietro. Molto trendy i tagli di capelli corti, che saranno i protagonisti anche dell’autunno inverno 2017/2018, come del resto i tagli medi, i bob in tutte le versioni, dai caschetti tradizionali, agli ob shag scalatissimi, ai wob voluminosi e di grande tendenza. Sono stati molto gettonati nell’estate 2017 i tagli di capelli medi, perchè valorizzano il viso e sono molto femminili. Consentono di cambiare immagine ma senza dare un taglio drastico alla propria capigliatura. Di tendenza saranno i tagli di capelli medi, valorizzati da leggere asimmetrie.

Tagli capelli medi per l’estate 2017: styling e tendenze.

I tagli di capelli bob saranno sfoggiati in tutte le versioni, più lunghe o più corte, con styling liscissimo o con effetto wavy, scalati e valorizzati da leggere asimmetrie. Splendidi anche i faux bob, come quello mostrato a Venezia da Amal Clooney, che ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, ossia un bob corto e mosso piuttosto voluminoso al posto della lunga cascata di capelli con onde. In realtà, il taglio corto era un faux bob, un finto caschetto realizzato con una meravigliosa acconciatura, creata da Rod Ortega. I faux bob ci consentono anche per una serata di cambiare il proprio look, per ritornare anche il giorno dopo al nostro taglio di capelli lungo!