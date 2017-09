Un posto al sole Anticipazioni e tutte le trame delle puntate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2017 -«Franco, uomo d’azione!» – Secondo le anticipazioni di UPAS – stanco di subire le continue provocazioni da parte del figlio di Gaetano – Franco decide di passare all’azione, rendendogli pan per focaccia. Dopo aver litigato con Marina a causa della giornata trascorsa in piscina con Roberto, Elena riceve una cattiva notizia da Sorrento. Gli ultimi mesi di lavoro di Otello, prima della pensione, si preannunciano – per l’atteggiamento dei suoi colleghi – tutt’altro che tranquilli.

Un posto al sole Anticipazioni e trame delle puntate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2017 – «La delusione di Raffaele»

Niko viene a sapere che a far incontrare Pasquale e Susanna sull’isola greca non è stato il destino, ma qualcuno con un nome e cognome. Le anticipazioni di UPAS ci dicono che cercherà un confronto con la ragazza. Pagato con la sua stessa moneta – cioè la minaccia – da Franco, Gaetano non reagisce all’affronto subìto, ma la sua ritorsione è solo rimandata. Raffaele capisce con gran delusione di essere stato estromesso dallo spot pubblicitario del talent di cucina, e il suo rivale Max Peluso non mancherà di preparargli altre brutte sorprese.