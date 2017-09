Uomini e Donne: accuse alla redazione del programma da parte di ex partecipanti

Uomini e Donne, le ultime news: Elga e Astrid attaccano la redazione del programma. Il 18 settembre si darà il via a una nuova edizione di Uomini e Donne e già sono partite le prime registrazioni. Confermati il trono classico, il trono gay e il trono over. A proposito di quest’ultimo il clima si fa sempre più incandescente non solo per il ritorno di Gemma, Marco e Giorgio ma anche per quello che sta succedendo fuori. Varie frecciatine sono state mandate dagli ex partecipanti verso la redazione in queste. Una su tutte è stata Elga. La marchigiana attraverso dei video su Facebook ha svelato alcuni retroscena che sono accaduti nel dating show di Maria De Filippi. Ad unirsi a lei un’altra ex dama, Astrid Ceserani, ha fatto sentire la sua voce attraverso un filmato su Instagram. La donna aveva fatto parte della scorsa stagione del Tono Over corteggiando il “gabbiano” Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, le ultime news: Astrid spiega il perché è fuori dal programma.

La donna ha affermato di essere fuori dalla trasmissione perché è troppo scomoda: la redazione avrebbe preferito dei partecipanti più malleabili e scenografici. Dopo che un follower le ha risposto che Giorgio è intoccabile in quella trasmissione, Astrid ha detto che la scelta degli autori sicuramente è partita dalla pessima figura che il Manetti ha fatto con lei. Restiamo in attesa per sapere le ultime news.