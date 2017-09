Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News – «Un dettaglio curioso» – Le anticipazioni della prima puntata del trono classico di U&D, hanno mostrato un dettaglio che ha incuriosito il pubblico. Sabrina ha dichiarato che ha sempre avuto un debole per l’altro tronista, Mattia Marciano, fin dai tempi in cui corteggiava Desirée Popper. La Ghio ha detto che il ragazzo l’ha colpita per i suoi modi, tanto da spingerla a scrivergli un messaggio privato su Instagram, nella speranza che Mattia accettasse di stabilire un contatto con lei per iniziare una conoscenza.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News dal Trono Classico – «Ma Mattia non risponde al messaggio su Instagram… perché?»

Sabrina tuttavia continua riferendo di non aver mai avuto risposta. Mattia risponde che non ha mai letto il messaggio, e che questa faccenda gli suona del tutto nuova. Ora i casi sono due: o il tronista ha letto il messaggio, ma non ha voluto intraprendere conoscenze che gli avrebbero impedito di iniziare il percorso a Uomini e Donne, oppure non ha ritenuto che la Ghio fosse abbastanza interessante per risponderle. O, in alternativa, tutt’e due le cose!