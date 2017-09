Uomini e Donne, le ultime news: alla tronista Sabrina Ghio interessata il suo collega di trono

Uomini e Donne, le ultime news: Sabrina Ghio ha un debole per Mattia Marciano. Tutto è pronto e sono già partite le prima registrazioni ma dovremo attendere lunedì 18 Settembre per poter rivedere le vicissitudini amorose dei vari protagonisti del programma di Uomini e Donne. Al trono classico sono stati presentati i tronisti tra i quali spicca una sola donna: Sabrina Ghio, una ragazza che si è fatta subito notare già dal video di presentazione. Il suo carattere determinato fa sperare in un trono coinvolgente. Inoltre, Sabrina non è un volto nuovo per la Tv: infatti, nel 2004 ha partecipato all’edizione di Amici, sempre di Maria De Filippi. La tronista ha però subito svelato un dettaglio che la riguarda: ha sempre avuto un debole per il suo collega di trono, Mattia Marciano, fin dai tempi in cui corteggiava Desiree Popper.

Uomini e Donne: un messaggio su Instagram senza risposta.

Sabrina precisa che il ragazzo l’ha colpita molto per i suoi modi di fare, tanto da spingerla a scrivergli un messaggio privato su Instagram, sperando che Mattia stabilisse un contatto con lei e potessero intraprendere una conoscenza. Sabrina, precisa inoltre, di non aver mai ricevuto risposta. A questo punto il tronista si giustifica dicendo che non ha mai letto il messaggio, e che questa cosa gli è del tutto nuova. Sarà vero?