Chiara Ferragni e Fedez, le ultime news gossip al 7 settembre 2017: la rivelazione del settimanale Chi. Il gossip di questi giorni pone al centro dell’attenzione Chiara Ferragni e Fedez. I due formano una bellissima coppia da oltre un anno, e qualche mese fa il rapper ha chiesto alla blogger di sposarlo. Secondo alcuni rumors, Chiara Ferragni sarebbe incinta di ben 3 mesi. A rivelarlo è il settimanale Chi, che annuncia che in primavera Chiara e Fedez saranno genitori. Fin ora non ci sono state conferme dalla coppia, ma neanche chiare smentite. Da alcuni comportamenti della coppia non si direbbe che la blogger sia in dolce attesa, ma durante la sfilata a Venezia, si è notato un pancino in evidenza.

Chiara Ferragni e Fedez, le ultime news gossip al 7 settembre 2017: mistero sulla gravidanza di Chiara.

Se è vero che a Venezia sia sembrato lievitato il ventre solitamente piatto di Chiara, è anche vero che su Instagram la blogger continua a pubblicare foto in cui è magrissima, senza un filo di pancia. Un altro indizio, inoltre, fa pensare che la coppia non aspetti ancora un figlio: su Instagram Chiara ha postato una foto mentre mangia del sushi, e, si sa, le donne in gravidanza non possono mangiare pesce crudo. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere conferme o smentite.