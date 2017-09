Moda, Festival del Cinema di Venezia 74esima edizione: lo splendido look di Chiara Ferragni. Giunti alla 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2017 e molte star hanno calcato il tappeto rosso con look diversi e molto eleganti. Tra queste anche Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana più famosa del mondo, che insieme al suo fidanzato, il rapper Fedez, aspettano un bambino. Secondo le fonti del settimanale Chi Ferragni sarebbe al terzo mese di gravidanza. Si è presentata sul red carpet di Venezia con un abito di Philosophy di Lorenzo Serafini, molto fasciato in vita che ha messo in evidenza un «pancino« pronunciato. Lo splendido abito sfoggiato da Chiara Ferragni durante il Festival di Venezia sta facendo discutere tutti.

Moda, Festival del Cinema di Venezia 74esima edizione: Chiara Ferragni è incinta?

Ovviamente i due non confermano né smentiscono le voci di una possibile cicogna alle porte, ma siamo certi che a breve si esprimeranno via social, come sono soliti fare dall’inizio della loro love story, senza dubbio la più instagrammata di sempre. In attesa di saperne di più, godiamoci la splendida mise della fashion blogger al Festival di Venezia, tra le più belle e degne di nota del Lido.