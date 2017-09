Fiorello, ultime news ad oggi 7 settembre 2017. Il conduttore annuncia la chiusura di Edicola Fiore!

Fiorello, ultime news ad oggi 7 settembre 2017. A sorpresa Fiorello annuncia che non riprenderà la conduzione del programma mattutino su Sky, ‘Edicola Fiore’. Nonostante il grande successo dell’appuntamento delle 7.30 con la rassegna stampa, le battute e con le divertenti provocazioni a Stefano Meloccaro che gli ha fatto da spalla, lo showman ha deciso che ora si dedicherà a un programma radio social su Facebook e Instagram anche se il suo desiderio più grande sarebbe quello di tornare al varietà in seconda serata.

Qualche indicazione più precisa sui progetti per il futuro Fiorello l’ha data all’Ansa dichiarando: “Mi regalerò un grande show, quello che il mio pubblico sta aspettando da tempo, e forse sarà l’ultimo perché ho già 57 anni”. Sulle ragioni della decisione è stato lui a chiarire affermando: “Penso due cose che sono vecchio e che una carriera l’ho avuta. Come le auto d’epoca, noi che abbiamo una certa età dobbiamo andare piano, non possiamo rincorrere i giovani, abbiamo bisogno di essere accarezzati”.

Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero. “Ci ho pensato molto nel corso dell’estate” ha dichiarato. Ed ha proseguito: “Ho bisogno di nuovo stimoli. Ora ho voglia di fare il varietà, la gente me lo chiede da anni”. Il conduttore televisivo riceverà il prossimo 16 settembre il Premio Satira alla carriera a Forte dei Marmi dove la giuria lo ha ritenuto meritevole del prestigioso riconoscimento per la risata intelligente.