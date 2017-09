George e Amal Clooney, le ultime news. George Clooney e Amal Alamuddin, prima che nascessero i loro splendidi gemelli, hanno dato accoglienza ad un rifugiato minorenne in fuga dalla guerra in Iraq. Il ragazzo appartiene alla minoranza irachena yazida perseguitata dall’Isis perché considerata infedele.A raccontare l’esperienza è stato lo stesso Clooney durante un’intervista rilasciata a Los Angeles in occasione della presentazione del suo nuovo film, ‘Suburbicon’, con il quale l’attore-regista ha partecipato qualche giorno fa al Festival del Cinema di Venezia.

George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 7 settembre 2017.

L’attore ha raccontato: “Il giovane si trovava su un autobus per Mosul, la roccaforte irachena di Isis sottratta solo a luglio allo Stato Islamico, quando un gruppo di jihadisti hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco i due autisti del mezzo urlando ‘uccideremo chiunque voglia andare a scuola’”. Poi ha continuato a spiegare: “Ma lui è riuscito a sopravvivere e ad arrivare in America superando tutti i controlli”.Stando a quanto riferisce ‘The Hollywood Reporter’, la famiglia Clooney-Alamuddin ha accolto il giovane nella sua casa di Augusta in Kentucky e ora il ragazzo studia all’università di Chicago.