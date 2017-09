Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 7 settembre 2017: le prime dichiarazioni dei concorrenti

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 7 settembre 2017. Tra pochissimi giorni, lunedì 11 settembre 2017, partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2017. Al timone come sempre la splendida Ilary Blasi, accompagnata da Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista. Dopo aver partecipato nel 2004 all’ ‘Isola dei Famosi’, Carmen Di Pietro sarà fra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ 2017 che prenderà il via il prossimo 11 settembre su Canale 5. La showgirl ha da poco reso nota la separazione dal marito Giuseppe Iannoni, con il quale è stata sposata per 15 anni, e al quale si era unita in seconde nozze, dopo il primo matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro di cui era rimasta vedova e che, come lei stessa tiene a ricordare, ancora oggi occupa nel suo cuore un posto speciale.

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 7 settembre 2017: le prime dichiarazioni di Carmen Di Pietro.

Intervistata nei giorni scorsi da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Carmen ha fatto alcune anticipazioni sulla sua partecipazione alla nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’.”Partecipo perché mi piace chiacchierare e sono di buona compagnia. Porterò nella casa foto dei miei figli, la crema antirughe e un cuscino per dormire. La famiglia sarà la cosa che mi mancherà di più una volta entrata”, ha dichiarato. Poi, confessando qualche timore sulla permanenza nella casa del reality show, ha detto: “Mi spaventa la claustrofobia, non avere un posto dove fare meditazione e se ci saranno rumori durante la notte”. Carmen è certa convinta che la sua franchezza possa essere apprezzata dagli altri concorrenti, ha confessato: “Di me forse darà fastidio il fatto che sono vulcanica, ma sono sicura che gli altri concorrenti apprezzeranno la mia sincerità”.