Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 7 settembre 2017

Guida tv completa di giovedì 7 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda il film Una Ferrari per due. Marcello, direttore di marketing, viene licenziato ma per due anni non rivela niente a nessuno, ed ha vissuto grazie ai suoi risparmi. Un giorno, però, accade l’inaspettabile… Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda L’apprendista stregone, film con Nicolas Cage. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film Il Clan. Siamo negli anni Ottanta in Argentina e si narra della storia della famiglia Puccio.

La guida tv di questa sera giovedì 7 settembre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Sleepers con Robert De Niro, Brad Pitt e Dustin Hoffman. Su Canale 5 andrà in onda il film Un boss in salotto, con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. Cristina è meridionale, ma si è trasferita al Nord. Qui ha una famiglia e una vita perfetta, ma Un giorno scopre che il fratello è coinvolto in un processo di camorra e le chiede di poter trascorrere in casa sua gli arresti domiciliari. Su Italia 1 vedremo Battiti Live compilation.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il documentario Atlantide – storie di uomini e di mondi. Si ripercorre la terribile vicenda dell’attentato dell’ 11 settembre 2001, quando, in una mattina come tante altre, all’improvviso due aerei di linea vanno a schiantarsi contro le Torri Gemelle.