Il Segreto, la trama e le anticipazioni di oggi, 7 settembre 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 7 settembre 2017: Emilia non cede al ricatto. Una nuova puntata della soap Il Segreto va in onda oggi, giovedì 7 settembre 2017, al consueto appuntamento pre serale delle ore 18.45. Nelle ultime puntate abbiamo visto Emilia nuovamente in pericolo. Liberatasi dalla minaccia di Cristobal, Emilia è ora sotto ricatto da Severiano. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della soap. Severiano ha chiesto ad Emilia dei soldi, e minaccia di svelare dove è nascosta Maria. La licenzierà, però, non cede a minacce, provocando nell’uomo reazioni spropositate. Alfonso e Fé si accorgono dell’atteggiamento e dello sguardo preoccupato di Emilia. Alfonso chiede a Fé di parlare con la moglie, che però non si lascerà sfuggire nulla.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 7 settembre 2017: la confidenza di Lucas.

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, vedremo Carmelo parlare con Candela del suo ultimo incontro con Sol, e scoprirà che entrambe le donne erano a conoscenza del suo delitto. Lucas, invece, si confida con Carmelo, e gli svela che anche lui aveva litigato con Sol poco prima della sua morte. La ferita di Beatriz, intanto, non accenna a guarire, e Matias lascerà che Ismael provi a curarla. Camila, intanto, accusa degli strani fastidi e tende ad isolarsi. Cos’ha?