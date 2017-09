Il Segreto, le anticipazioni delle puntate spagnole: Francisca ha un ictus, Saul lascia Julieta

Il Segreto, le anticipazioni delle puntate spagnole: Saul si innamora di Julieta. In questi giorni, nelle puntate in onda su Canale 5, stiamo assistendo al ricatto di Severiano ad Emilia. La locandiera è stata colpita nel suo punto debole, ma sembra resistere alle minacce. In Spagna, intanto, dopo l’arrivo di due nuovi personaggi, Saul e Julieta, si assiste al declino di Donna Francisca. Vediamo, grazie alle anticipazioni ufficiali, cosa accade in questi giorni in Spagna ai personaggi della soap Il Segreto. Saul si innamorerà di Julieta, e ciò farà andare su tutte le furie Donna Francisca: la matrona sogna per il suo protetto una donna almeno benestante se non ricca, e Julieta non corrisponde a questi canoni. Offrirà, così, un lavoro alla ragazza lontano da Puente Viejo e da Saul. Il ragazzo, però, ha capito di amare davvero Julieta, e le dichiara tutto il suo amore, anche a costo di mettersi contro colei che lo ha trattato come un figlio.

Il Segreto, le anticipazioni delle puntate spagnole: il malore di Donna Francisca.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, Saul decide, quindi, di parlare con Francisca del suo amore per Julieta. I due hanno una forte discussione, e mentre litigano Francisca si accascia per un grave malore: ha un ictus. Francisca sembra non riprendersi: le sue condizioni peggiorano, e Saul e Julieta si sentono in colpa. Francisca piano piano si riprende intellettualmente, ma non fisicamente: non riesce a muovere tutta la parte sinistra del corpo. La donna chiede a Saul di lasciare Julieta, ed il giovane, a quanto pare, obbedirà.