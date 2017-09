Pensioni, l’incontro tra governo e sindacati di oggi 7 settembre 2017: le news e gli aggiornamenti. In programma per oggi giovedì 7 settembre 2017 l’incontro tra governo e sindacati, uno nuovo capitolo della discussione sulla riforma delle pensioni. L’appuntamento è a Roma, alle ore 15, presso la sede del ministero del Lavoro. Al centro del vertice, tanti argomenti previsti nella cosiddetta “fase 2” del dialogo iniziato mesi fa. Due in particolare: la rivalutazione degli assegni previdenziali e l’automatismo – che i sindacati vorrebbero bloccare – dell’innalzamento dell’età pensionabile in relazione all’aspettativa di vita, che porterà nel 2019 la soglia a 67 anni, dunque cinque mesi in più di quella attuale.

Tavolo di confronto tra governo e sindacati: età pensionabile ed aspettativa di vita.

“Eliminiamo l’aumento automatico dell’età pensionabile, così qualcuno riesce finalmente ad andare in pensione”. Così il segretario generale Cgil Susanna Camusso al quotidiano La Stampa, in un’intervista di mercoledì 6 settembre. Il leader sindacale ha invitato il governo a guardare i numeri: “Oggi abbiamo l’età pensionabile effettiva più alta d’Europa, lavoriamo più ore di Germania e Francia. L’aspettativa di vita alla nascita si è ridotta sia nel 2015 sia nel 2016. È davvero necessario allontanare la pensione di altri cinque mesi? Anche alle donne, bloccate per sei anni? È una follia. Il governo deve congelare questa misura”.

Al tavolo di confronto della scorsa settimana il segretario generale ha ribadito che la questione è “un nodo su cui intervenire” e “un punto di giudizio fondamentale”. Per Camusso “non può scattare da qui a un mese il mantenimento dell’automatismo” con l’innalzamento dell’età. “Siamo insoddisfatti dalla risposta”, ha poi concluso. L’esecutivo, dunque, potrebbe mantenere fermo il principio dell’innalzamento ma modificare lo scatto in avanti. Due per ora le ipotesi: un aumento più morbido, nell’ordine di due mesi (e non più cinque), considerando che nel periodo 2014-2016 l’andamento della speranza di vita è stato altalenante (ossia si è allungata e accorciata in alternanza); un blocco dell’innalzamento, dunque restando a 66 anni e sette mesi anche nel 2019, soltanto per chi svolge lavori usuranti e gravosi.

Riforma pensioni ed età pensionabile, la proposta della Lega.

Sul fronte riforma pensioni ed età pensionabile si sta facendo strada negli ultimi giorni una proposta di legge, targata Lega Nord, per fermare il previsto aumento dell’età pensionabile. Dal titolo “Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita”, la proposta AC 4600 è stata presentata il 26 luglio scorso alla Camera e, dopo la pausa estiva, è ora pronta per essere esaminata (qui il testo completo).

In sostanza, i firmatari della proposta – primo dei quali il deputato Roberto Simonetti – chiedono, oltre all’abrogazione (o all’eventuale modifica) della ‘legge Fornero’, che almeno fino al 2022 venga bloccato l’adeguamento dell’età di uscita dal lavoro all’aspettativa di vita: il motivo della richiesta risiederebbe proprio nel fatto che proprio la legge firmata dall’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero contenga già al suo interno gli aumenti dell’età pensionabile necessari: “L’innalzamento dell’età anagrafica operato dalla riforma Fornero – scrivono i deputati – ha già inglobato gli ipotetici aumenti ‘illo tempore’ congetturati”.

Per quanto riguarda invece gli standard europei ai quali l’Italia dovrebbe adeguarsi, i leghisti avvertono: “Abbiamo di gran lunga oltrepassato la media europea. Basti guardare ai principali Paesi europei come la Germania, dove l’età pensionabile è fissata a 67 anni «solo» nel 2029, o il Regno Unito, dove l’età richiesta per accedere alla pensione è pari a 65 anni, per uomini e donne, a decorrere dal 2018…”.

Rivalutazione delle pensioni, le ultime dichiarazioni di Roberto Ghiselli.

Il secondo argomento in agenda per oggi giovedì 7 settembre 2017 è la rivalutazione degli assegni previdenziali. Sullo tema si è espresso nei giorni scorsi anche il segretario confederale Cgil Roberto Ghiselli: “Chiediamo un meccanismo di rivalutazione delle pensioni più efficace e un paniere più adeguato, perché dobbiamo fare più attenzione ai consumi reali dei pensionati” ha dichiarato l’esponente sindacale: “Da tempo, infatti, i sindacati rimarcano la necessità di considerare per i pensionati un paniere diverso da quello generale dell’Istat, visto che i loro consueti beni di consumo sono rincarati più di quanto segnalato dai dati generali”.