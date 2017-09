Raz Degan e Paola Barale, le ultime news gossip al 7 settembre 2017

Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip al 7 settembre 2017: Raz Degan rientra in Italia. Raz Degan, dopo dei bellissimi giorni trascorsi in Tailandia, è rientrato in Italia. Il bel vincitore de L’Isola dei Famosi ha festeggiato il suo quarantanovesimo compleanno a Bali con i fratelli Sagi e Yanai. Raz ha documentato il bel giorno trascorso in famiglia con una foto postata su Instagram, dove ha scritto: “Così fortunato di passare il mio compleanno con il miei fratelli. Grazie a tutti X gli auguri, mi avete riscaldato il cuore”. Le vacanze, però, sono finite, e Raz nei giorni scorsi ha postato una foto delle nuvole che vedeva dall’aereo e ha scritto: “”Nuvole on the way back to Italia”.

Paola Barale, invece, si gode ancora qualche giorno di vacanza, come documenta sul suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni Paola ha postato un video in cui è in compagnia di un meraviglioso gattino. I due si sono concessi momenti di coccole e tenerezze: che Paola abbia deciso di adottarlo?