Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: tagli corti, medi, lob, frange e trends capelli della nuova stagione!

Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: tagli corti, medi, lob e i trends capelli della nuova stagione! I tagli di capelli medi lob e bob continuano a segnare la tendenza capelli anche per il prossimo autunno/inverno 2017-2018. La moda capelli dell’autunno-inverno in arrivo infatti vede predominanti i caschetti in tutte le loro versioni. I long bob così come il bob è declinato nella versione angolata anni 90 anche con un effetto netto e blunt per un risultato femminile glamour. Il taglio di capelli lob non è facilissimo da realizzare soprattutto nelle angolature per non risultare troppo pesante, diventa dunque fondamentale affidarsi ai bravi hairstylists.

Tra le tendenze per i tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018 ci sono in pole position i tagli sbarazzini, e in particolare di gran voga sono i tagli di capelli cortissimi, quelli stile maschietto e quelli impreziositi da ciuffi e frange. Per chi non vuole optare per una scelta drastica, i caschetti, bob e long bob consentono di mantenere una certa lunghezza e conferiscono un’aria nuova, più briosa e sbarazzina.

Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: frangia che passione.

I tagli di capelli medi, lunghi e corti vengono impreziositi con frange o con ciuffi frangia, per mettere in risalto i punti più importanti del volto: occhi e labbra. Essa, inoltre, dona un effetto chic e raffinato, oppure può donare volume, per un effetto di tendenza Anni Ottanta.