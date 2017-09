Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: Venezia 74. Il taglio di capelli super chic di Micaela Ramazzotti

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: il taglio di Macaela Ramazzotti. Taglio di capelli cortissimo, a scodella, sbarazzino e sexy, questa è la scelta di Micaela Ramazzotti, da tempo fan degli hairstyle XXS dal look boyish, destinato a diventare un vero must have nell’autunno inverno 2017-2018. Per questa stagione la tendenza è tagliare a più non posso, ma con stile e carattere. E l’attrice italiana, in questi giorni al Festival di Venezia sul red carpet ha sfoggiato un bowl cut fresco e originale, che mischia alla perfezione mood da maschiaccio e allure super sexy, in grado di valorizzare ogni mise o outfit – persino le più eleganti e formali – nonché di ringiovanire look ed esaltare visi e lineamenti.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: il taglio forever young.

Un taglio di capelli portato con una rilassatezza quasi imprevedibile nata forse dall’esigenza di stemperare la drammaticità che si porta dietro dal suo ultimo film (accolto tiepidamente) Una famiglia di Sebastiano Riso. Una storia complessa e un ruolo, il suo, impegnativo a tratti tragico, che Micaela Ramazzotti archivia nella filmografia ed esorcizza presentandosi sul tappeto rosso più soave che mai. Il taglio di capelli corto di Micaela Ramazzotti è il taglio forever young più chic dell’Autunno Inverno 2017/2018, leggero, scalato, illuminato da micro meches, semplice, punto. Perfetto per chi gronda di femminilità e riesce a elevare lo stile da maschiaccio a mood sexissimo.