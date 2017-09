Uomini e Donne, le ultime news: Juan Sierra attacca nuovamente Claudio Sona. Claudio Sona è stato il primo tronista gay di Uomini e Donne, uscito dal programma insieme al corteggiatore Mario Serpa. Le cose nelle coppie non sono però andate bene e la relazione si è presto conclusa. I tanti sostenitori hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma ed hanno creduto a questa possibile fino a quando l’ex di Claudio, Juan Sierra che ha dichiarato che lui e Claudio stavano insieme quando il tronista era impegnato del suo percorso a Uomini e Donne. Juan ha anche pubblicato un pezzo di una registrazione di una telefonata avvenuta tra lui e il Sona che inchioderebbe quest’ultimo. Il tronista ha sempre negato la vicenda e molte volte ha dichiarato di essere in procinto di intervenire per vie legali così da chiudere definitivamente questa storia. Anche la redazione di Uomini e Donne è stata accusata di essere al corrente della storia e di aver taciuto.

Uomini e Donne, le Ultime news: i nuovi attacchi di Juan attraverso i social.

Qualche giorno fa Juan è tornato all’attacco dopo aver visto una foto del Sona in cui quest’ultimo indossa degli abiti che gli sono stati regalati da Juan. Il ragazzo attraverso i suoi social ha pronunciato queste parole: “Ma non ti vergogni ad indossare gli abiti che ti ho regalato io? Goditi gli ultimi giorni perchè non appena ritorno dalle vacanze il circo è finito.”