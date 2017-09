Uomini e Donne: Luca Onestini torna a parlare di Giulia Latini. Luca Onestini ex corteggiatrice a Uomini e Donne, prossimo ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha speso due parole sulla sua ex corteggiatri Giulia Latini, nel corso di una diretta con i fan. Il fidanzato di Soleil Sorgé ha voluto chiarire la faccenda, dopo che per tutta l’estate si sono susseguiti gossip e pettegolezzi circa ripicche e frecciatine tra i due. Ebbene, niente di più falso: il giovane non rinnega il suo percorso con la ballerina di Anzio ma è più che mai convinto della scelta compiuta. Non solo: Luca spera che anche Giulia possa presto trovare un amore grande e sincero come quello che Onestini ha trovato il Soleil.

Uomini e Donne, le ultime news: le dichiarazioni di Luca verso Giulia prima di entrare nella Casa.

“Giulia è una persona fantastica, le voglio bene” ha puntualizzato in diretta su Instagram Onestini poi continua: “Non l’ho scelta ma l’affetto e tutto quello che c’è stato tra di noi è stato vero. Sono contento della scelta che ho fatto, sono innamorato folle di Sole”. Oltre a ricordare con affetto e dolcezza Giulia Latini, Luca Onestini spera che la ragazza possa incontrare presto il grande amore della sua vita. “Quando ho saputo della frequentazione con Andrea Melchiorre ero felice, per questo avevo lasciato un like a un post che parlava di loro. Auguro a Giulia tutta la felicità di questo mondo” .