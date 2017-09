Uomini e Donne, le ultime news: Ludovica Valli ritrova l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli, dopo appena un anno dalla sua partecipazione al reality Temptation Island con il suo ex fidanzato Fabio Ferrara, sembra abbia ritrovato l’amore tra le braccia del calciatore, Antonio Mirante, portiere del Bologna e anche ex tronista di Uomini e Donne. Una volta fuori dal programma di Uomini e Donne le cose tra lei e Fabio, non sono andate dall’inizio e nonostante tra i due di tentativi ne siano stati fatti molti, era destino che il loro amore dovesse dissolversi, dopo aver fatto sognare tanti spettatori del programma di Maria De Filippi. La modella e fashion blogger però, ha tentato di mantenere nel segreto il nuovo amore, ma a quanto pare inutilmente, perché il meccanismo del gossip li ha incastrati.

Uomini e Donne, le ultime news: la storia d’amore tra Ludovica Valli e Antonio Mirante.

Per diversi mesi questa neo-coppia, che però non aveva mai confermato direttamente il flirt, sembrava letteralmente sparita nel nulla, dunque tutti credevano che fosse finita la frequentazione. E invece no, perché si è scoperto che Ludovica Valli e Antonio Mirante sono stati in vacanza assieme. I due non l’hanno detto pubblicamente, ma alla fine le talpe del web hanno fatto due più due notando i tag negli stessi luoghi e tanti altri indizi che fanno pensare a una storia d’amore già ben avviata.