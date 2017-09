Wanda Nara e Mauro Icardi, le ultime news. Per Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, la sera di sabato scorso allo stadio di Montevideo è stato un vero e proprio incubo. La modella, arrivata per seguire il marito, in trasferta per la partita Argentina – Uruguay, non è stata riconosciuta dal personale dello stadio del ‘Centenario’ e quindi è stata fatta accomodare nella tribuna a pagamento dopo essere passata attraverso i rigidi controlli previsti per il pubblico. Estremamente infastidita, la showgirl non si è persa d’animo e ha raggiunto faticosamente il settore riservato ai dirigenti argentini, venendo nel tragitto infastidita dai vivaci apprezzamenti dei tifosi che, al contrario, l’avevano subito riconosciuta.

Wanda Nara e Mauro Icardi, le ultime news gossip ad oggi 7 settembre 2017.

Purtroppo non ha potuto accomodarsi neppure negli spalti faticosamente guadagnati perché non c’erano posti disponibili.Nonostante le avversità della sorte, la Nara più tardi, per spegnere le polemiche suscitate dall’incidente, ha inviato un tweet ringraziando la Federazione argentina. “Apprezzo l’attenzione e la cura che i cittadini di AFA hanno avuto con me e la mia famiglia e smentisco qualsiasi tipo di voce che dica il contrario”, ha scritto. Fortunatamente a riscattare la serata è intervenuta la gioia di ritrovarsi insieme a suo marito del quale, in un’intervista alla rivista argentina ‘Gente’, ha detto: “Quando ci siamo conosciuti i nostri conti in banca erano molto simili, non ho perso la testa per un milionario. Anzi, si è innamorato di me proprio perché sa che non mi interessano i soldi”.