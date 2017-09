Anticipazioni Beautiful, le trame delle puntate della settimana dell’11, 12, 13, 14 e 15 settembre 2017 – «Sally Spectra returns!» – Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate in onda da lunedì 11 settembre a sabato 16 settembre, mostrano un’importante novità. Sulla scena, infatti, ricompare la terribile Sally Spectra. Gli aficionados della soap ricorderanno la famigerata, ma a volte anche bizzarra, Sally, fondatrice della casa di moda rivale della Forrester Creations. Darlene Conley, l’attrice che la interpretava, è morta nel 2007. Il personaggio, però, è comparso di tanto in tanto nella soap, grazie a delle controfigure. Questa settimana, la vecchia Sally farà capolino in un episodio, telefonando alla pronipote e invitandola a rimettere in piedi la ‘Spectra Fashions’.

Anticipazioni Beautiful, le trame delle puntate della settimana dell’11, 12, 13, 14 e 15 settembre 2017 – «Scontro fra Quinn e Katie!»

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Katie ha un’accesa discussione con Quinn, di cui non si fida. La Logan, poi, va da Ridge e lo mette in guardia, invitandolo a non lasciarsi irretire dalla Fuller. Tuttavia Quinn è appostata e ascolta tutta la conversazione, pronta a prendere le sue contromisure. Intanto – proprio su consiglio di Quinn – Eric nomina Ridge co-amministratore delegato della Forrester insieme a Steffy. Zende dice a Nicole che è pronto a tutto pur di tornare con lei. Nel frattempo Thomas conosce Sally. Per lui è solo una ragazza come tante altre, ma quando lascia il bar in cui l’ha incontrata, la giovane parla col barista, dicendo di chiamarsi Sally Spectra…