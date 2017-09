Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate della settimana dell’11, 12, 13, 14 e 15 settembre 2017 – «Nuovi colpi di scena!» – Secondo le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda dall’11 al 15 settembre 2017, sono in arrivo nuovi colpi di scena. La soap opera napoletana in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 mostrerà le nuove avventure degli inquilini di Palazzo Palladini, dando appuntamento al pubblico, come sempre, alle ore 20,40. I nostri beniamini di Un posto al sole saranno alle prese con sfide, dichiarazioni d’amore, progetti di lavoro e quant’altro.

Anticipazioni UPAS, le trame delle puntate della settimana dell’11, 12, 13, 14 e 15 settembre 2017 – «Lo scontro fra Niko e Pasquale!»

Le anticipazioni di Un posto al Sole relative alle puntate in onda dall’11 al 15 settembre 2017 rivelano tutti i dettagli sui prossimi eventi che si dispiegheranno sui nostri schermi e fanno luce su ciò che sta per accadere ai diversi protagonisti. Per qualcuno di loro sono previste importanti novità in arrivo all’orizzonte. Ecco che Niko si fa avanti e confessa a Susanna di essere ancora innamorato perso di lei, ma la presenza di Pasquale rovina tutto e ostacola il giovane Poggi. Intanto Roberto Ferri scopre che Elena ha dei problemi in campo lavorativo e decide di aiutarla a modo suo, offrendole un impiego.