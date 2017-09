Belen Rodriguez, le ultime news gossip ad oggi 8 settembre 2017. Noncurante delle polemiche suscitate dal cachet per presenziare al Festival del Peperoncino in corso a Diamante, la bella Belen ieri è arrivata in elicottero nella cittadina, in provincia di Cosenza, accompagnata dal suo staff. Perfetta per fare da madrina alla manifestazione che si svolge ogni anno per celebrare il prezioso frutto piccante arrivato dall’America, Belen ha incantato tutti indossando una canotta nera senza reggiseno e un paio di short attillati, di quel tipo che in poche possono permettersi di indossare.

Ha assaggiato le prelibatezze locali e, dopo aver spento le 25 candeline della torta sulla piazza del Municipio e aver stampato un bacio caloroso sulla guancia di Re Peperoncino, Belen è ripartita tornando ai suoi impegni. Per l’occasione la Rodriguez ha sfoggiato una canotta nera e un paio di short che mettevano in mostra lo stacco di coscia, ed ha sfoggiato un’acconciatura con coda di cavallo. La showgirl argentina ha catalizzato gli sguardi e i flash con la sua mise…