È arrivata la felicità 2, tra poco la seconda serie. Dov’eravamo rimasti? Il punto della situazione. Sta per tornare È arrivata la felicità, la fortunata fiction Rai con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria che ha riscosso moltissimi consensi tra pubblico e critica. La prima serie raccontava della storia di Orlando e Angelica. Orlando è un architetto separato con due figli, Pigi ed Umberto, e Angelica è una vedova con due gemelle, Laura e Beatrice. Angelica sta per sposarsi con Vittorio, mentre Orlando è disperato dalla partenza dell’ex moglie, che si è trasferita in Germania con il suo nuovo amore. Tra un tango ed un altro, Angelica e Orlando si innamorano e, anche se non è tutto semplice come credono, riescono ad incontrarsi ed a vivere la loro storia d’amore. Accanto alla storia principale della fiction, quella tra Angelica ed Orlando, ci sono tante altre, incantevoli storie, a partire da quella del fratello di Orlando, Pietro, che si innamora perdutamente di Nunzia e decide di lasciare la fidanzata Cristiana, e concludendo con le storie di Laura ed Umberto e di Valeria, sorella di Angelica, e Rita. Scopriamo ora quali sono le anticipazioni ufficiali della seconda serie della fiction È arrivata la felicità.

È arrivata la felicità 2, le news e le anticipazioni sulla seconda serie: prove di convivenza, gioie e difficoltà.

È arrivata la felicità 2 andrà in onda durante la stagione televisiva 2017/2018, ma ancora non si sa se verrà mandata in visione in autunno o in inverno. La fiction andrà in onda con 12 nuove puntate, ed assisteremo alla convivenza della famiglia allargata composta da Orlando ed Angelica con i rispettivi figli. Anche Nunzia e Pietro hanno deciso di vivere insieme: il loro amore, da come abbiamo già potuto notare nella prima serie, è sincero, ed i due decidono di formare una famiglia. Valeria e Rita sono due bellissime mamme e si occupano del piccolo Giuseppe, mentre Giovanna lascia il marito ed inizia una nuova vita. I ragazzi, intanto, si stanno preparando per l’esame di maturità.