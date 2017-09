Grande Fratello VIP 2017: è già lite tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

Grande Fratello 2017: è lite tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. La seconda edizione del Grande Fratello VIP non è ancora partita e già sono avvenuti i primi battibecchi. Il cast è al completo. Tra questi vi sono persone molto famose come Cristiano Malgioglio, Aida Yespica, Serena Grandi ecc ed altri un po’ meno famosi, come ad esempio il fratello e la sorella di Belen Rodriguez, l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini ed altri. A destare maggior scalpore è sicuramente la tanto amata quanto odiata Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante. La De Lellis senza aver neanche messo piede nella casa, ha già iniziato a discutere con un’altra concorrente, stiamo parlando della sorella di Belen Cecilia Rodriguez. La ragazza, già durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, aveva dato modo al pubblico di Canale 5 di conoscere il suo bel caratterino, del tutto tranquillo e pacato, infatti Giulia si è sempre dimostrata come la ragazza dalla battuta o dalla risposta sempre pronta.

Grande Fratello vip: gli attacchi della Rodriguez a Giulia e Andrea.

La sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, insieme al suo fidanzato, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Francesco Monte, avrebbero attaccato la coppia De Lillis – Damante, dicendo che i due nei loro modi fare e nel loro modo di comportarsi verso il pubblico e i loro fan sarebbero poco umili. Ovviamente i due ragazzi hanno risposto per le rime a questo attacco subito sui social, dicendo che il loro comportamento è molto umile e per niente fuori luogo. Insomma, questa seconda edizione del Grande Fratello VIP si prospetta davvero ricca di colpi di scena ed eventi che animeranno i lunedì sera di Canale 5. Non ci resta che attendere l’11 settembre per assistere alla prima puntata di questa seconda stagione del reality.