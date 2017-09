Grande Fratello Vip 2017, le news ad oggi 8 settembre 2017: le rivelazioni di Giulia De Lellis...

Grande Fratello Vip 2017, news ad oggi 8 settembre 2017. Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, a pochi giorni dall’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ 2017, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Alla domanda sul perché abbia deciso di partecipare al reality show, la bella romana, che ha conquistato il cuore dell’ex tronista Andrea Damante e che si è definita sotto il profilo professionale “un’esperta di tendenze”, ha spiegato i motivi della sua partecipazione.

Grande Fratello Vip 2017: le rivelazioni di Giulia De Lellis a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del GF Vip.

Ha rivelato: “Partecipo per dimostrare che sono anche carota, non solo bastone. Porterò nella Casa un bracciale per me molto importante. Mi mancherà di più la mia famiglia, il mio amore e ciò che fa parte della mia quotidianità. Mi spaventa non sentirmi più libera e trovare un gruppo triste, pesante e poco coinvolgente”.

Poi, assicurando che la sua presenza scongiurerà il rischio della noia e dimostrando di essere consapevole che il suo caratterino potrebbe non piacere agli altri concorrenti, ha dichiarato:

“Cercherò di darmi a 360 gradi, sono una piccola donnina di casa, non mi farò problemi a non fare nulla. Ai miei coinquilini darà fastidio la mia arroganza, ma sono solare e simpatica. Con me non si annoieranno mai”.

Oggi ho incontrato @andreadamante in aeroporto, mi ha chiesto una foto . 💃🏻#erabellissimo#ammetto Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 22 Ago 2017 alle ore 12:01 PDT