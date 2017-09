Grande Fratello Vip 2017, ultime news. Karina Cascella era data come una delle possibili concorrenti al ‘Grande Fratello Vip’ 2017, ma lei, pur confessando che non le sarebbe dispiaciuto partecipare, afferma che non avrebbe resistito per un periodo così lungo lontana dalla sua piccola Ginevra e, in un’intervista a ‘Novella 2000’, dichiara: “Di concreto non c’è stato mai nulla ma non credo che avrei accettato di partecipare se mi fosse stato proposto. Il motivo? Mia figlia. Sono troppo attaccata a Ginevra e non riuscirei a staccarmi da lei per un lungo periodo, sebbene suo padre sia un genitore molto presente”.

Grande Fratello Vip 2017, le ultime rivelazioni di Karina Cascella!

La bella Karina ha avuto una relazione con l’ex tronista Salvatore Angelucci dalla quale è nata la figlia Ginevra, 7 anni. Con il papà di sua figlia Karina conserva un ottimo rapporto di amicizia e rivela che è un padre molto presente nella vita della bambina. Ma quando le viene chiesto se ci sia una nuova presenza importante nella sua vita, non si sbottona e afferma: “C’è sempre una persona speciale nella vita di ognuno. E io sono molto serena. Non sono una di quelle donne che per star bene hanno bisogno di un legame. Sono indipendente”. Alla fine spiega quale sia il suo lavoro e racconta: “Nella vita ho fatto un sacco di lavori veri, poi a un certo punto ho incontrato Maria De Filippi. Ho sempre visto la tv come un gioco, poi l’ho trasformata in lavoro. Penso di essere stata brava a capitalizzare la mia notorietà, per fare la madre”.