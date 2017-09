Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, venerdì 8 settembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di venerdì 8 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa una speciale puntata del varietà Techetechetè, che stasera dedica una puntata speciale a due primedonne dello spettacolo: Mina e Raffaella Carrà. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Rosewood, con la puntata Nessuno è ciò che sembra e Uno scomodo passato. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda la serie tv tedesca The same sky. La serie tv racconta una storia drammatica ambientata in Germania nel periodo della Guerra Fredda.

Guida tv di questa sera venerdì 8 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 8 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in ondala rubrica di attualità Quarto grado. Su Canale 5 vedremo il film – documentario Madonna: Rebel Heart Tour, che ripropone i momenti più emozionanti del concerto di Madonna al Sydney Olympic Park nel marzo del 2016. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film di azione The Transporter: The series II. Stasera La7 trasmetterà invece il film Men of Honor. Siamo negli Stati Uniti, negli anni Cinquanta, e Carl Brashear è determinato a diventare il primo afroamericano a entrare nell’unità di sommozzatori della marina.