Moda autunno/inverno 2017-2018: ecco le scarpe di tendenza per la prossima stagione

Moda autunno/inverno 2017-2018: le scarpe di tendenza per la prossima stagione. Sta per iniziare una nuova stagione e le nuove tendenze in tema di moda già scalpitano da un bel po’. Uno degli accessori più amati dalle donne sono senza dubbio le scarpe. Per l’autunno inverno 2017-2018 gli stivali (alti o bassi) saranno i protagonisti assoluti. E poi décolleté, sandali, mocassini e le immancabili sneakers. Al ginocchio o meglio, appena sotto. Classici, eleganti e facili da abbinare come quelli color cipria di Valentino Garavani. E per una notte in stile disco, glitter e dettagli a contrasto quelli di Chanel.

Moda autunno/inverno 2017-2018: stivali, décolleté e mocassini.

Le décolleté sono a punta stretta, anzi strettissima. E più accollate (di Max Mara, Balenciaga e Michael Kors Collection). Altri protagonisti saranno i mocassini rasoterra o ankle boots con mezzo tacco nelle tinte classiche, tra questi il nero regna sovrano. Piccole catene, frange e inserti monogram daranno carattere anche al modello più casual.